В Улан-Удэ раскрыли итоги массовой проверки водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Во время рейдов выявили 20 водителей-нарушителей



Госавтоинспекция сообщила об итогах профилактического мероприятия группами нарядов ДПС. Вчера на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ДПС. Массовая проверка автомобилистов проходила на улицах Борсоева, Комарова и Крылова.



В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверели 140 транспортных средств.



К административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 20 водителей, в том числе один нарушитель, не имеющий водительских прав.



Госавтоинспекция напоминает, что массовые проверки водителей и рейды проводятся регулярно. Управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторную езду в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность.

