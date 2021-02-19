Во время рейдов выявили 20 водителей-нарушителей
Госавтоинспекция сообщила об итогах профилактического мероприятия группами нарядов ДПС. Вчера на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ДПС. Массовая проверка автомобилистов проходила на улицах Борсоева, Комарова и Крылова.
В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверели 140 транспортных средств.
К административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 20 водителей, в том числе один нарушитель, не имеющий водительских прав.
Госавтоинспекция напоминает, что массовые проверки водителей и рейды проводятся регулярно. Управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторную езду в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность.
В Улан-Удэ раскрыли итоги массовой проверки водителей
Общество, Фото:
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