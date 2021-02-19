Финал соревнований прошёл в Москве
Сборная Иркутской области заняла третье место на XI турнире на призы Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом среди девочек 2009-2010 годов рождения. Соревнования проходили с 16 по 18 февраля на Красной площади в Москве.
В матче за «бронзу» хоккеистки встретились с командой из Всеволожска. Иркутские спортсменки уверенно выиграли со счётом 5:0. Три мяча забила Анна Патрушева, два – Екатерина Шарюкова. Победителем турнира стала команда «Звезда Урала» из Екатеринбурга, обыгравшая в финале сборную Мурманской области со счётом 2:1.
Стоит отметить, что начали турнир иркутские спортсменки с победы над подмосковным «Зорким». Затем уступили в матчах с командой «Всеволожск», сборной Мурманской области и лидером турнира «Звездой Урала».
Кроме этого, по решению оргкомитета лучшим защитником турнира признана Злата Тарасова из сборной Иркутской области.
Напомним, сборная Иркутской области была сформирована на базе «Рекорда-2009», который стал победителем областного турнира на призы Патриарха Московского и всея Руси, и «Сибсканы», занявшей второе место. Тренером команды является Ксения Пан, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские хоккеистки стали третьими на турнире на призы РПЦ
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