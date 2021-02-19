Детям больше всего понравилось ставить палатку
В Муйском районе Бурятии для ребят из детско-юношеского лесничества провели экоурок. На занятии ребята научились ставить палатку, а также узнали, как правильно соорудить кострище и готовить еду на костре.
- Уже совсем скоро наступит лето, поэтому мы с детьми начали готовиться. Самое главное - ребята ознакомились с техникой безопасности и правилами поведения в лесу, так как для них это будут первые походы. Конечно, весь пройденный материал мы повторим и закрепим в полевых условиях, - поделилась руководитель школьного лесничества Тамара Маломуж.
Также дети научились определять стороны света по компасу. После урока для ребят провели викторину, где они смогли проверить свои знания.
- Больше всего нам понравилось собирать и разбирать палатку на скорость. Мы с нетерпением ждём летние походы в лес, чтобы любоваться природой и узнать много интересного, - рассказали юные лесники.
В Бурятии юные лесники готовятся к походам
Общество, Фото:
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