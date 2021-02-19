Бурятия будет сотрудничать с проектом «Великая Северная экспедиция»

Республика стала одним из участников самого протяжённого турмаршрута в мире
Бурятия подписала соглашение о сотрудничестве в рамках международного проекта «Великая Северная экспедиция». Документ об информационном сотрудничестве был подписан между туристским информационным центром «Байкал» и организатором проекта. Стороны договорились предпринимать усилия для повышения узнаваемости и популярности региона как в качестве самостоятельного туристского направления, так и составной части проекта.
К реализации проекта Бурятия присоединилась в сентябре 2020 года, став одним из участников самого протяжённого турмаршрута в мире. В октябре были подготовлены экскурсии и аудиогиды по городам-участникам проекта - Иркутску, Тюмени, Омску, Томску, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Красноярску, Барнаулу и Чите.
Проект «Великая Северная экспедиция» объединяет в настоящее время 111 городов, 42 региона России, а также Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Казахстан, Китай, Монголию, Нидерланды, Норвегию, США, Францию, Швецию и Японию. Материалы о регионах-участниках также были включены в компьютерную образовательную программу «Экспедиция Витуса Беринга».
Напомним, что в рамках Первой (1725-1730 гг.), Второй (1733-1743 гг.) Камчатских экспедиций и академического отряда под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова в Бурятии было организовано регулярное почтовое сообщение. До Кяхты было открыто 10 почтовых станций (ямов). Учёные академического отряда Второй Камчатской – Великой Северной экспедиции проводили научные изыскания на территории современной Бурятии. На турмаршруте экспедиций отмечены город Улан-Удэ, город Кяхта, сёла Посольское и Селенгинск Кабанского района Бурятии, которые богаты своей историей и уникальными достопримечательностями. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма РБ.
Справка
Туристский маршрут «Великая Северная экспедиция» - самый длинный в мире турмаршрут, состоящий из серии маршрутов на пути следования Великой Северной экспедиции — Первой, Второй Камчатских экспедиций и Академического отряда под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. На его основе Ильдаром Маматовым, издателем и путешественником из Перми, был создан одноименный международный проект в сфере туризма, культуры, науки, образования. Проект состоит из серии образовательных маршрутов по 111 городам в 42 регионах России и 14 странах мира. Бурятия является участником проекта «Великая Северная экспедиция» с 2020 года.
Бурятия будет сотрудничать с проектом «Великая Северная экспедиция»
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