Библиотекарь из Бурятии оказалась на обложке журнала

«Было очень неожиданно и приятно», - рассказала сама библиотекарь
Обложку первого, январского номера российского профильного журнала «Современная библиотека» украсила фотография сотрудницы модельной библиотеки Улан-Удэ Анны Викулиной.
- Библиотека в представлении абсолютного большинства – это место с книгами, хорошим настроением и почти безграничными возможностями. А библиотекари – удивительные создания, способные читать мысли и предугадывать желания читателей. Если всё верно, то значит, есть и некий «портал», который способен перевести вас из реальности обычной библиотеки в некий удивительный мир. Именно этими идеями был вдохновлён коллектив модельной библиотеки «Центр чтения «Семейный меридиан» Улан-Удэ посёлка Восточный при создании корпоративного календаря на 2021 год. Профессиональные фотографы, визажист и дизайнер воплотили на его страницах необычные ситуации, которые вполне могли бы иметь место в библиотеке. Тщательная проработка идеи, дружная работа всех участников процесса и 8 часов съёмок. Итогом этой работы стало 12 ярких образов, положительные эмоции и возможность порадовать читателей и гостей «Меридиана» небольшим подарком. Так же все желающие могли рассмотреть и скачать исходные файлы проекта на страницах социальных сетей «Семейного меридиана», - рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.
А 13 февраля, в начале нового года по восточному календарю, проект смогли увидеть и оценить читатели российского журнала «Современная библиотека». Обложку первого, январского номера украсила фотография сотрудницы Центра Анны Викулиной, которая, уже стала визитной карточкой и «лицом» модельной библиотеки. Сам же календарь в полном объёме разместился в галерее на цветных разворотах издания.
- Было очень неожиданно и приятно увидеть себя на обложке журнала о библиотеках, чтении и книгах. Часто, просматривая статьи «Современной библиотеки», восхищалась креативностью и работоспособностью коллег из других регионов. А тут мы… наш коллектив и такой удивительный подарок, - сообщила Анна Викулина, сотрудник Центра чтения «Семейный меридиан».
Библиотекарь из Бурятии оказалась на обложке журнала
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Было очень неожиданно и приятно», - рассказала сама библиотекарь
Осуждённые женщины заняты на работе
«Солонец для лосей как кафе для людей, место встреч и предложений», - шутят в нацпарке
Самая большая школа строится на улице Автотранспортная
Ветеранов труда поздравили с Сагаалганом
В изолятор временного содержания вызвали «скорую помощь»
Браконьер раскаялся и возместил ущерб
Осталось немного времени, чтобы успеть покататься на горках
Героиня «Давай поженимся» из Улан-Удэ рассказала, что не хотела выхода этого выпуска
Летальные исходы в последнее время фиксируют ежедневно
Татьяна Нежельская примерит десятки образов: от офисной сотрудницы до Клеопатры
За здравие сотрудников наркоконтроля провели молебен
Программа будет посвящена рыбалке и достопримечательностям заказника
В соревнованиях примут участие 12 команд
В программе ночные гонки, забеги в купальниках и на дистанции 5, 10, 25, 50 и 100 км