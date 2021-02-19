Библиотекарь из Бурятии оказалась на обложке журнала

«Было очень неожиданно и приятно», - рассказала сама библиотекарь



Обложку первого, январского номера российского профильного журнала «Современная библиотека» украсила фотография сотрудницы модельной библиотеки Улан-Удэ Анны Викулиной.



- Библиотека в представлении абсолютного большинства – это место с книгами, хорошим настроением и почти безграничными возможностями. А библиотекари – удивительные создания, способные читать мысли и предугадывать желания читателей. Если всё верно, то значит, есть и некий «портал», который способен перевести вас из реальности обычной библиотеки в некий удивительный мир. Именно этими идеями был вдохновлён коллектив модельной библиотеки «Центр чтения «Семейный меридиан» Улан-Удэ посёлка Восточный при создании корпоративного календаря на 2021 год. Профессиональные фотографы, визажист и дизайнер воплотили на его страницах необычные ситуации, которые вполне могли бы иметь место в библиотеке. Тщательная проработка идеи, дружная работа всех участников процесса и 8 часов съёмок. Итогом этой работы стало 12 ярких образов, положительные эмоции и возможность порадовать читателей и гостей «Меридиана» небольшим подарком. Так же все желающие могли рассмотреть и скачать исходные файлы проекта на страницах социальных сетей «Семейного меридиана», - рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.



А 13 февраля, в начале нового года по восточному календарю, проект смогли увидеть и оценить читатели российского журнала «Современная библиотека». Обложку первого, январского номера украсила фотография сотрудницы Центра Анны Викулиной, которая, уже стала визитной карточкой и «лицом» модельной библиотеки. Сам же календарь в полном объёме разместился в галерее на цветных разворотах издания.



- Было очень неожиданно и приятно увидеть себя на обложке журнала о библиотеках, чтении и книгах. Часто, просматривая статьи «Современной библиотеки», восхищалась креативностью и работоспособностью коллег из других регионов. А тут мы… наш коллектив и такой удивительный подарок, - сообщила Анна Викулина, сотрудник Центра чтения «Семейный меридиан».

