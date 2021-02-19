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Осуждённые женщины в Улан-Удэ выплатили по искам более 5 млн

Осуждённые женщины в Улан-Удэ выплатили по искам более 5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённые женщины заняты на работе

В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии № 7 для женщин, за 2020 год выплатили по искам более 5 млн рублей.

- В ИК-7 созданы условия для трудоустройства осуждённых и погашения ими исковых обязательств, возникших в результате совершённых преступных действий. Всего за 2020 год выплачено более 5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Должники привлекаются к труду на участке, приносящем доход колонии.

Вопросы погашения иска в пользу потерпевших, возмещения осуждёнными ущерба учитываются при условно-досрочном освобождении.


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