Осуждённые женщины в Улан-Удэ выплатили по искам более 5 млн

Осуждённые женщины заняты на работе



В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии № 7 для женщин, за 2020 год выплатили по искам более 5 млн рублей.



- В ИК-7 созданы условия для трудоустройства осуждённых и погашения ими исковых обязательств, возникших в результате совершённых преступных действий. Всего за 2020 год выплачено более 5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Должники привлекаются к труду на участке, приносящем доход колонии.



Вопросы погашения иска в пользу потерпевших, возмещения осуждёнными ущерба учитываются при условно-досрочном освобождении.





