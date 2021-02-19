В Улан-Удэ возле строящейся школы установят светофоры

Самая большая школа строится на улице Автотранспортная



В Улан-Удэ возле строящейся школы на 1275 мест по улице Автотранспортная планируется переустройство светофоров. Подъездной путь к школе нужно обезопасить, так как из школы пойдёт большой поток учащихся, а выезд станет опасен, пояснили в администрации города.



- В связи со строительством школы в этом году будет строиться подъезд к ней с устройством парковки. Когда школа будет запущена, очагом аварийности будет именно выезд из этой школы, поэтому заблаговременно планируется совместное комиссионное решение - установка светофора, чтобы обезопасить заезд и выезд на этом участке дороги, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.



Планируется, что светофоры на остановках «ВАИ» и «АЗС» по улице Дорожная совместят в один светофорный комплекс с учётом подъезда к новой школе.



- Комиссия определила варианты переустройства светофоров, потом на основании технического задания, которое разработает комитет по транспорту, будет разработана проектная документация установки этого светофора, - рассказал Павел Малых.



После подготовки документации будут проведены торги на строительно-монтажные работы со сроком завершения до 1 октября 2021 года.



Строительство самой большой школы в городе на 1275 человек по улице Автотранспортная началось в 2020 году.



