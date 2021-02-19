Иркутянин стал призёром международного турнира по дзюдо

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования «Большой шлем» проходят в Израиле с 18 по 20 февраля



Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Рамазан Абдулаев стал бронзовым призёром международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который с 18 по 20 февраля проходит в Тель-Авиве в Израиле. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов.



В поединке за бронзу Рамазан одержал победу над двукратным призёром чемпионатов Европы, британцем Эшли Маккензи. Победу иркутскому дзюдоисту принёс бросок с переворотом.



В целом на престижном турнире «Мировой серии» Рамазан провёл пять схваток. Он выиграл у спортсменов из Бельгии, Греции, Израиля. В полуфинале уступил азербайджанцу Давуду Маммадсою, который завоевал золотую медаль турнира. Серебряную награду в весе до 60 килограммов выиграл Темур Нозадзе из Грузии. Ещё одну бронзу получил Гуман Киргизбаев из Казахстана.



Напомним, Рамазан Абдулаев – победитель первенства Европы среди юниоров 2019 года, бронзовый призёр первенства мира, призёр кубков Европы. Спортсмен учится в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска и тренируется в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

