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В Улан-Удэ подведут итоги конкурсов и акций, посвящённых 23 февраля

В Улан-Удэ подведут итоги конкурсов и акций, посвящённых 23 февраля
Общество,  Фото:pixabay.com
В парке Орешкова проведут праздничную программу «Я служу России»

23 февраля в Улан-Удэ пройдёт праздничная концертно-развлекательная программа «Я, служу России». В День защитника Отечества в парке имени С.Н. Орешкова с 15:00 выступят артисты бурятской эстрады городского центра культуры и досуга, народно-фольклорные ансамбли и муниципальный концертный духовой оркестр.

Сюрпризом для зрителей станет подведение итогов онлайн-конкурса «Наши защитники» среди команд сотрудников силовых структур и ведомств. За неделю до праздника участники отправили видеоролики, в которых представили свои подразделения и исполнили творческие номера. Клипы победителей можно увидеть в социальных сетях дирекции по паркам в День защитника Отечества.

Кроме этого, в этот день в парке вручат подарки участникам акций «Скажи спасибо лично» и «Родные объятия». Онлайн-акции проводятся в социальных сетях, где размещаются фотографии защитников Отечества (отца, брата, дедушки и бабушки и т.д.) со словами благодарности в их адрес, а также с хэштегами #ЗащитимВетеранов и #НашиЗащитники. Родных людей следует обнять и сказать спасибо тем ветеранам, кто для вас дорог и нуждается в тёплых словах. Организаторы мероприятия будут стоять возле Звезды Победы и, проверив опубликование поста, вручат участникам акции призы, сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 16+
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