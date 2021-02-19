Ветеранов труда поздравили с Сагаалганом
В отделе социальной защиты по Прибайкальскому району традиционно в дни Нового года по восточному календарю поздравляют ветеранов труда с праздником Сагаалган и преподносят белую пищу. Акция называется «Путешествие буузы»
В этом году специалисты отдела вместе «серебряными» волонтёрами, советом ветеранов и представителями районной администрации побывали в семи поселениях, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Так, в селе Кома поздравления принимала семья Нимы Борисовича и Галины Александровны Баторовых, в селе Зырянск - Николая Апполоновича и Дыжидмы Цыбиковны Булгатовых, в селе Нестерово поздравили Маргариту Баторовну Матвееву и Ларису Фадеевну Имэнкенову, в селе Гурулево – Александра Николаевича Шангина, в селе Турка - Александра Анатольевича и Ольгу Ивановну Невзоровых, в селе Горячинск – Александра Намжиновича и Ольгу Михайловну Чимитовых.
В подарок ветеранам труда преподнесли традиционную белую пищу, буузы, а также, сувениры изготовленные детьми.
В Бурятии по домам ветеранов труда устроили «путешествие буузы»
Общество, Фото:
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