В Бурятии по домам ветеранов труда устроили «путешествие буузы»

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

Ветеранов труда поздравили с Сагаалганом



В отделе социальной защиты по Прибайкальскому району традиционно в дни Нового года по восточному календарю поздравляют ветеранов труда с праздником Сагаалган и преподносят белую пищу. Акция называется «Путешествие буузы»



В этом году специалисты отдела вместе «серебряными» волонтёрами, советом ветеранов и представителями районной администрации побывали в семи поселениях, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Так, в селе Кома поздравления принимала семья Нимы Борисовича и Галины Александровны Баторовых, в селе Зырянск - Николая Апполоновича и Дыжидмы Цыбиковны Булгатовых, в селе Нестерово поздравили Маргариту Баторовну Матвееву и Ларису Фадеевну Имэнкенову, в селе Гурулево – Александра Николаевича Шангина, в селе Турка - Александра Анатольевича и Ольгу Ивановну Невзоровых, в селе Горячинск – Александра Намжиновича и Ольгу Михайловну Чимитовых.



В подарок ветеранам труда преподнесли традиционную белую пищу, буузы, а также, сувениры изготовленные детьми.

