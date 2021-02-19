Осталось немного времени, чтобы успеть покататься на горках
Сегодня, 19 февраля, в главном городском ледовом городке на площади Советов Улан-Удэ в связи с потеплением начались работы по частичному демонтажу. В первую очередь ради безопасности будут убраны ледовые фигуры, сообщили в комитете городского хозяйства.
По многочисленным просьбам горожан пока останутся на месте главная ёлка, горки, сцена и каток. Но они будут находиться под наблюдением. В случае резкого потепления демонтаж будет продолжен.
На площади Советов находятся свыше 30 ледовых фигур, на этапе строительства в городок было завезено свыше 400 кубометров льда.
Ледовый городок был официально открыт 31 декабря, фоторепортаж можно посмотреть по ссылке. В этом году городок запомнился в первую очередь ёлкой, которая вошла в топ-10 самых высоких и красивых ёлок России. Её высота со звездой – 27,5 метров. Ветки украшает тысяча золотых и красных шаров. Впервые над ёлкой растянули «звёздное небо» из светодиодов общей длиной свыше двух километров.
В Улан-Удэ с площади Советов исчезают ледовые фигуры
Общество, Фото:
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