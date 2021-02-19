Иркутская область отметит День зимних видов спорта

В муниципальных образованиях планируется провести различные соревнования и другие мероприятия



В муниципальных образованиях Иркутской области 27 и 28 февраля состоится Всероссийский день зимних видов спорта. Уже поступило 20 заявок на проведение спортивных мероприятий для более 3200 человек.



- День зимних видов спорта – это традиционный праздник, посвящённый XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм, которые проводились в Сочи. Заявки на проведение соревнований поступили от Иркутска, Саянска, Черемхово, Тулуна, Балаганского, Заларинского, Жигаловского, Катангского, Киренского, Нижнеудинского, Усть-Илимского районов и других муниципальных образований области, - рассказала директор ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта региона Наталья Кривошеева.



В муниципальных образованиях Иркутской области планируется провести соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, ринк-бенди, биатлону, спортивному ориентированию и другим видам спорта. Кроме того, состоятся спортивные и семейные эстафеты, турниры по хоккею на валенках, весёлые старты, зимняя зарница и другие мероприятия.



Среди участников Дня зимних видов спорта будет проводиться розыгрыш призов. Чтобы принять участие, необходимо сделать фотографию с упоминанием Всероссийского дня зимних видов спорта (например, фото на фоне баннера мероприятия, с дипломом участника, значком и др.), разместить её в социальных сетях. Отправить ссылки на фотографии в социальных сетях до 24:00 часов 8 марта на адрес электронной почты: 38ol@list.ru с указанием Ф.И.О., населённого пункта. От каждого адреса электронной почты принимается только одна заявка.



Каждому участнику конкурса будет присвоен номер, победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш призов состоится 15 марта. О победе будет сообщено в письме, на которое нужно будет ответить в течение трёх дней. Призы будут выдаваться через организаторов соревнований в муниципальном образовании. Фотографии победителей будут опубликованы на сайте 38olimp.ru. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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