Зрителям представят три экспозиции скульптур малых форм
25 февраля в музее истории города Улан-Удэ состоится персональная выставка «Посвящаю, мой город, тебе!» юного скульптора Никиты Е. На выставке будут представлены три экспозиции скульптур малых форм: «Нашим прадедам посвящается», «Удивительный мир или несуществующие животные», «Сувениры для моего города». Основными экспонатами станут изделия анималистического жанра; скульптуры, посвящённые Великой Отечественной войне; а также различные виды скульптур в керамике.
- Никита всегда находится в творческом поиске. Любознательный, разносторонний, трудолюбивый и работоспособный. Увлекается изучением истории, палеонтологии и энтомологии. Посещает объединения по хореографии и пулевой стрельбе. Хорошо учится в школе, у него много друзей, - сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.
Юный скульптор учится в 9 классе улан-удэнской школы-интерната и посещает арт-студию районного дома творчества уже 5 лет. Он является призёром и победителем многих международных, региональных, республиканских и городских конкурсов.
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В Улан-Удэ откроется персональная выставка юного скульптора
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