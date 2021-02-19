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Число смертей от коронавируса Бурятии приблизилось к 700

Число смертей от коронавируса Бурятии приблизилось к 700
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летальные исходы в последнее время фиксируют ежедневно

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 19 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 32 808. Из них 54% (17 335) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили ещё у 103 жителей Бурятии. Из них 78 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость сохраняется на прежнем уровне. Для сравнения, в предыдущие дни суточный прирост заражённых составил +105, +102, +100, +102, +105, +105 и т.д.

С начала пандемии выздоровели 30435 пациентов, или 92,7%. Накануне вылечились 147 человек.

За минувшие сутки скончался один больной коронавирусом. С начала пандемии же умерли 698 человек.

Первая смерть среди больных ковидом в Бурятии была зарегистрирована в начале апреле – женщине было 73 года. На тот момент в республике было всего чуть больше 40 заражённых.

Сейчас в стационарах республики получают лечение 732 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 487. В отделениях реанимации находится 85 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65-ти – 27).

Занятость коечного фонда составляет 56%.

Амбулаторное лечение проходят 943 пациента с COVID-19. Наблюдается 178 человек.

Круг контактных лиц составляет 1454 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ дворовые инструкторы возобновили занятия спортом на открытом воздухе.

Член Общественной палаты Бурятии Дмитрий Беспалов рассказал о том, как поставил обе прививки от коронавируса, признавшись, что «очень волновался».

коронавирус смерть профилактика
 
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