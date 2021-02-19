Прослушивания пройдут в два тура
В Улан-Удэ с 24 марта по 3 апреля состоится V республиканский конкурс молодых музыкантов «Навстречу Найдалу». Мероприятие станет подготовительным этапом к международному музыкальному конкурсу «Найдал–2022».
Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям:
- фортепиано;
- струнные смычковые инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- бурятские народные инструменты;
- русские народные инструменты.
Первый тур конкурса проводится в дистанционном формате в виде прослушиваний по видеозаписям. Запись должна быть качественной и без монтажа, съёмка должна производиться беспрерывно в течение произведения или всей программы в целом. Ролик с конкурсной программой нужно разместить на YouTube, подписав ФИО участника, номинацию и возраст. Предоставления видеозаписей должно быть осуществлено преподавателем не позднее 20 марта, на электронную почту konkursnn2021@mail.ru в виде ссылки.
Второй тур состоится в очном формате. Повторение на конкурсных прослушиваниях произведений, исполненных в первом туре, не допускается.
Результаты конкурса и текущая информация о конкурсантах размещаются на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба колледжа.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии состоится конкурс молодых музыкантов
Общество, Фото:
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