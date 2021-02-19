Артистка из Бурятии играет в новом юмористическом шоу СТС









- Мне кажется, что именно в нашей паре продюсеры нашли естественную «борьбу» противоположностей на сцене. Даже если мы с Лёшей спорим, то делаем это органично. Наши мнения действительно разные по многим пунктам, которые в том числе будут озвучены в новом шоу, - отмечает Юлия Ковальчук.



Кроме юмористки из Бурятии, на сцене «Планеты КВН» окажутся участники команд КВН разных лет: Дмитрий Колчин, Ренат Мухамбаев, Дмитрий Бушуев, Алексей Кривеня, Иван Пышненко. Самой юной героиней шоу станет восьмилетняя актриса Ева Смирнова, которую зрители знают по проектам: «Детский КВН», «Гости из прошлого», «Чума!» и «Настя, соберись!».



- Нам понравилась команда шоу, а по описанию проект показался интересным для зрителя. Мне кажется, получились прекрасные номера, которые не оставят равнодушным никого, кто знаком с семейной жизнью, − признавался Алексей Чумаков.



В новом шоу зрители увидят как миниатюры на бытовые темы, так и неожиданные версии сериала «Великолепный век», фильма «Астерикс и Обеликс» и мультфильмов «Шрек» и «История игрушек». Премьера состоится 26 февраля в 20:00 на СТС.





Возрастное ограничение 16+



Блогер, радиоведущая и экс-участница команды Высшей лиги КВН «Хара Морин» Татьяна Нежельская играет в труппе новой развлекательной программы «Между нами шоу» на телеканале СТС. В новом проекте Татьяна примерит десятки образов: от офисной сотрудницы до Клеопатры. Смешные миниатюры на тему гендерных отношений представят ведущие проекта — Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков, сообщает портал «Твой Дальний Восток».