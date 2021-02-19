В Улан-Удэ разыграют любительский кубок по мини-футболу

Соревнования пройдут с февраля по март



В Улан-Удэ состоится турнир по мини-футболу в залах «Кубок УУЛФЛ. Весна-2021». Соревнования планируется провести с февраля по март.



Турнир пройдёт в игровом формате 5х5. Команды сыграют 2 тайма по 20 минут.



Окончательный формат проведения турнира будет определён на заседании судейской коллегии 19 февраля. В заседании примут участие представители команд, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской любительской футбольной лиги.



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