В Улан-Удэ завершилось первенство по зимнему футболу

Турнир проходил в формате 7х7



В минувшие выходные в Улан-Удэ завершилось первенство по футболу «Зимний мяч-2021» в формате 7х7. В турнире приняло участие 12 команд в категории любителей, а также 4 команды в ветеранской категории.



По результатам соревнований были определены победители и призёры, а также лучшие игроки. В категории любительских команд в тройку призёров вошли: «Локомотив», занявший первое место; «Бурятэнерго», занявшее второе место; «Восток», ставший третьим. Лучшим вратарём стал Котлыков Александр («Восток»). Звание «Лучшего нападающего» получил Богушевич Алексей («Локомотив»). Лучшим игроком был признан Золотарёв Владимир (2Бурятэнерго»).



В категории ветеранов победу праздновала команда «Согласие-В». Второе место заняла «Селенга-В». Тройку призёров замкнул «Кречет-В». Лучшим вратарём был назван Мамонтов Павел («Селенга-В»), а лучшим нападающим – Батурин Дмитрий («Кречет-В»). Обладателем звания «Лучший игрок» стал Кидаев Сергей («Согласие-В»).



В ближайшее время (ориентировочно с 27 февраля) планируется проведение кубка «Зимний Мяч-2021» в формате 11х11. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской любительской футбольной лиги.

