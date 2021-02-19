В Бурятии резко понизится температура

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На дорогах снежные накаты



По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 19 февраля по республике ночью в большинстве районов снег, местами умеренные снегопады, метели, на дорогах снежные накаты, заносы, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах 17-22, днём по востоку и юго-западу республики до 13-18 м/с.



Резкие перепады температуры ночью -3,-8, к утру понижение до -13,-18. Днём -4,-9, местами -11,-16, местами по юго-западу до +2.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12, порывы до 18 м/с, позёмка, днём западный 4-9 м/с. Температура ночью -4,-6, к утру понижение до -14,-16, днём максимальная температура -6,-8.