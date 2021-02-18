В Иркутской области кот просидел на дереве в мороз несколько дней

Замёрзшего и голодного кота отвезли в отдел полиции, накормили и передали волонтёрам. Сейчас он находится на передержке, ему ищут новых хозяев.





К сотрудникам ГИБДД города Тулун Иркутской области обратились жители многоквартирного дома. Горожане попросили полицейских помочь бездомному коту, который в тридцатиградусный мороз взобрался на дерево и несколько дней не мог с него слезть.Стажёр по должности инспектора ГИБДД взобрался на высоту нескольких метров, снял животное с ветки и благополучно спустил на землю.Местные жители наблюдали за спасательной операцией из окон и балконов дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.