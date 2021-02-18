Занятия спортом на открытом воздухе возобновлены
В Улан-Удэ дворовые инструкторы возобновили прерванные ранее занятия спортом на открытом воздухе.
- В столице Бурятии практически в каждом микрорайоне закреплён инструктор по спорту, где ежедневно по расписанию для детей и взрослых проводятся тренировочные занятия по различным видам спорта и дворовым играм. Кроме того, инструкторы проводят локальные, районные и городские физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, - поясняют в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Дворовые инструкторы работают с жителями близлежащих домов. Дети делятся на команды и играют в хоккей, футбол, участвуют в эстафете «Зимние забавы» и др.
Учитывая ограничительные меры, в 2020 году инструкторы по спорту провели 774 мероприятия, в которых приняло участие 14 200 человек.
Дворовые инструкторы в Улан-Удэ вернулись на свежий воздух
Общество, Фото:
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