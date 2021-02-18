Эксперт: Каждая пятая смерть в России – мужчины трудоспособного возраста

Почти четверть смертей в стране приходится на граждан трудоспособного возраста



Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причём 80% из них составляют мужчины. Каждая пятая смерть в России - это смерть мужчины трудоспособного возраста, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, которого цитирует ТАСС.



- 24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей - это мужчины, каждая 5-я смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять, - сказал Рыбальченко.



Он отметил, что в случае, если Россия сохранит нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль - разность между рождаемостью и смертностью - составит более 5,5 млн человек. «Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье», - добавил Рыбальченко.







