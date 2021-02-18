В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прогнозируется усиление ветра до 21 м/с



В Бурятии передано штормовое предупреждение на ближайшие дни.



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 февраля во второй половине дня по юго-западу и Прибайкалью, в ночь на 19 февраля с распространением на остальную территории ожидается усиление северо-западного ветра до 21 м/с, снег, метели, снежные заносы, перепады температуры воздуха на 10 градусов и более. На дорогах накаты, гололедица.



ГУ МЧС России по Бурятии обратилось к жителям быть предельно осторожными в данный период. Жителей просят по возможности отказаться от дальних поездок, а при следовании на автомобиле необходимо позаботиться о его готовности.





