Прогнозируется усиление ветра до 21 м/с
В Бурятии передано штормовое предупреждение на ближайшие дни.
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 февраля во второй половине дня по юго-западу и Прибайкалью, в ночь на 19 февраля с распространением на остальную территории ожидается усиление северо-западного ветра до 21 м/с, снег, метели, снежные заносы, перепады температуры воздуха на 10 градусов и более. На дорогах накаты, гололедица.
ГУ МЧС России по Бурятии обратилось к жителям быть предельно осторожными в данный период. Жителей просят по возможности отказаться от дальних поездок, а при следовании на автомобиле необходимо позаботиться о его готовности.
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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