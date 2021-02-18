Член Общественной палаты Бурятии рассказал, как себя чувствовал после обеих прививок от коронавируса
Бывший депутат Улан-Удэнского горсовета, ныне член Общественной палаты Бурятии Дмитрий Беспалов рассказал в соцсетях, что привился от коронавируса отечественной вакциной «Гам-Ковид-Вак (Спутник V)». Вакцинацию он прошёл в поликлинике №6, по записи.
- Вчера прошёл вакцинацию вторым компонентом вакцины Гам-Ковид-Вак (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции) – второй этап. Честно, очень волновался! Много было разной информации, много не понятного. Тем не менее решение было принято, - поделился Дмитрий Беспалов.
Беспалов рассказал о своих ощущениях. Заметных побочных эффектов, кроме сонливости, не проявилось.
- После первой прививки болело только место укола, и какое-то непродолжительное недомогание, хотелось спать. В дальнейшем без особых каких-либо проявлений, всё как обычно. После второй прививки даже место укола не беспокоит. Соблюдаю рекомендации врачей, - сообщил Дмитрий Беспалов.
Он добавил, что не намерен давать своим подписчикам советы, стоит ли проходить вакцинацию или нет, это «дело сугубо каждого».
- Просто, мне кажется, от каждого из нас зависит ситуация с эпидемиологической обстановкой в городе, республике, в стране в целом. Как-то так! – заключил Беспалов.
В конце января сообщалось, что в медицинских организациях Бурятии открыто 32 пункта вакцинации от коронавируса. Они организованы во всех городских поликлиниках Улан-Удэ и в центральных районных больницах. Для работы в отдалённых населенных местах подготовлены мобильные пункты.
Спустя короткое время после начала массовой вакцинации в Бурятии рассказали об ажиотаже. Желающих привиться оказалось даже больше имеющихся в запасе доз.
Бурятский общественник «очень волновался» перед вакцинацией от коронавируса
Общество, Фото:
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