На Байкале состоится марафон на коньках

В программе ночные гонки, забеги в купальниках и на дистанции 5, 10, 25, 50 и 100 км



В районе посёлка Сахюрта Ольхонского района Иркутской области в бухте Базарная губа с 5 по 7 марта пройдёт открытый Байкальский марафон на коньках по озеру Байкал (Baikal Marathon Skating). В соревнованиях могут принять участие все желающие на любых моделях коньков.



- Для участия в конькобежном марафоне уже зарегистрировались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Читы, Челябинска и других городов. Регистрация участников проходит на сайтах www.baikalmarathon.blogspot.ru и https://marathon.skating.global/ru/. Мы приглашаем всех желающих принять участие в марафоне, - отметила организатор мероприятия Инна Безрядина.



Байкальский марафон на коньках проводится по заранее подготовленной трассе. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. По программе соревнований предусмотрена ночная гонка протяжённостью 5 км для взрослых и 100 метров для детей. Она пройдёт в 21:00 5 марта, каждый участник должен иметь свой налобный фонарик.



6 марта в 12:00 часов стартует забег в купальниках на 500 метров, в 12:30 начнутся забеги на 5, 10, 25, 50 и 100 километров. Всем участникам будет предложен горячий чай и сладости. 7 марта в 10:00 состоится поход до острова Огой, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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