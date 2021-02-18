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«Моя планета» рассказала об экстремальном отдыхе в Бурятии

«Моя планета» рассказала об экстремальном отдыхе в Бурятии
Общество, 
Ведущая программы «Страшно. Интересно» испытала все виды развлечений на себе

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале декабря 2020 года Бурятию посетила съёмочная группа федерального телеканала «Моя планета». Съёмки проходили для программы «Страшно. Интересно» с ведущей Анной Демьяна. В том числе участники съёмок запечатлели испуг ведущей, когда ей предложили самой разбить хребтовую кость.

17 февраля выпуск вышел в эфире телеканала. Суть программы заключается в том, что ведущая пробует на себе различные экстремальные виды развлечений в регионах России, а в конце, с помощью пульсометра, составляет рейтинг.

Путешествие съёмочной группы в Бурятии началось с катаний на собачьих упряжках. Там пульсометр Анны показал 120 ударов в минуту.

Далее девушка отправилась на горнолыжный курорт на горе Мамай. Гора не оборудована для визитов туристов, поэтому трассы там не расчищены, нет подъёмников, а чтобы подняться на высоту, экстремалам нужно натягивать на лыжи камус. Это ворсистое покрытие, которое крепится на скользящую поверхность лыж или сноуборда.

- Он нужен для того, чтобы подниматься в гору, не проваливаясь по грудь в снег. В гору если мы пойдём, то не будем скатываться назад, - рассказал президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии Сергей Климов.

Как уже было сказано, трассы для спуска там не расчищены, поэтому Анне Демьяна пришлось скатываться по большим сугробам между сосен и даже прыгнуть с трамплина. Это называется фрирайд.

- Я очень волнуюсь. Чтобы вы понимали, какой у меня опыт в горнолыжных спусках? Ну по обычной оборудованной скучной трассе. Где все люди, семьи, дети катаются. Такой вот лягушатничек. Вот там я каталась. А здесь мы сразу понялись на Мамай, на какой-то крутой склон, - рассказала перед спуском Анна Демьяна.

Спуск для ведущей прошёл успешно. Пульсометр показал 150 ударов.

- Теперь я понимаю, почему фрирайдеры – элита среди горнолыжников. Здесь не вариант бездумно выписывать «восьмёрки». Здесь автоматически мимикрируешь в лесного штурмана первопроходца. Приходиться без конца мониторить рельеф и угадывать глубину снега, - добавила она.

Также съёмочная группа побывала в школе ушу в Улан-Удэ, дацане «Ринпоче Багша», где сделали 108 простираний. Также представители телеканала искупались в горячем источнике в селе Ильинка.


Далее они отправились в Заиграевский район. Там Анна Демьяна приняла участие в «Играх трёх мужей». Бухэ барилдаан ведущая пропустила, а вот в верховой езде, стрельбе из лука и ломании хребтовой кости участие приняла.

Самый большой пульс был во время верховой езды – 115 ударов в минуту. Кость Анна после двух попыток не сломала, но руку отбила. А вот стрельба из лука ведущей далась легко. Анна Демьяна попала точно в цель с третьей попытки.

- Ну что, пришло время подвести бурятский хит-парад «мурашек». На пятое место я поставила ушу. Это по-настоящему завораживающая философия, но я себя в ней чувствовала неповоротливой ушу пандой. Четвёртое место достаётся покатушкам, стоя на собачьей упряжке. Я с ветерком, со снежком ворвалась в бурятскую зиму. Бронза – 108 простираний в дацане. У меня пресс до сих пор болит. Вторе место – «Игры трёх мужей». На коне проскакала, из лука, сама в себя не веря, выстрелила в самую середину. Разве что хребтовую кость не сломала. И первое уверенное место занимает завораживающий Мамай. Я не только ворвалась во фрирайд и прыгнула с трамплина, но и пробила стену собственного страха, - подытожила Анна Демьяна.




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