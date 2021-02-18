«Моя планета» рассказала об экстремальном отдыхе в Бурятии

Также съёмочная группа побывала в школе ушу в Улан-Удэ, дацане «Ринпоче Багша», где сделали 108 простираний. Также представители телеканала искупались в горячем источнике в селе Ильинка.







- Ну что, пришло время подвести бурятский хит-парад «мурашек». На пятое место я поставила ушу. Это по-настоящему завораживающая философия, но я себя в ней чувствовала неповоротливой ушу пандой. Четвёртое место достаётся покатушкам, стоя на собачьей упряжке. Я с ветерком, со снежком ворвалась в бурятскую зиму. Бронза – 108 простираний в дацане. У меня пресс до сих пор болит. Вторе место – «Игры трёх мужей». На коне проскакала, из лука, сама в себя не веря, выстрелила в самую середину. Разве что хребтовую кость не сломала. И первое уверенное место занимает завораживающий Мамай. Я не только ворвалась во фрирайд и прыгнула с трамплина, но и пробила стену собственного страха, - подытожила Анна Демьяна.





