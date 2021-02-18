В Иркутской области сотрудник ГИБДД спас замерзавших людей

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Машина молодых людей сломалась на трассе в 40-градусный мороз



Сотрудник Госавтоинспекции в Бодайбинском районе Иркутской области оказал помощь водителю и пассажиру, попавшим в 40-градусный мороз в сложную ситуацию на дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В дежурную часть отдела полиции 24 января около 7.00 утра поступила информация о том, что на втором километре автодороги Бодайбо – Мамакан замерзают люди. Полицейский выехал на вызов.



В указанном месте он обнаружил автомобиль «Фольсваген», стоящий на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Выяснилось, что двое молодых людей ехали из посёлка Мамакан в город Бодайбо, но во время движения автомобиль заглох, предположительно из-за промерзания топливной системы. Температура на улице на тот момент опустилась ниже 40 градусов. На протяжении четырёх часов мужчины безрезультатно пытались завести автомобиль и вызвать помощь.



Сотрудник ГИБДД предложил мужчинам согреться в патрульном автомобиле, а после принял решение отбуксировать автотранспорт до тёплого гаража.







