В Монголии мать двойняшек родила тройню

Семья получит пособие в размере 3 млн тугриков



Утром 17 февраля в роддоме аймака Ховд Монголии 30-летняя Б. Оюунгэрэл родила тройню: двух мальчиков и девочку. В её семье уже есть трое детей – это девочки-близняшки и сын. Теперь она является матерью шестерых детей.



Мальчики родились весом 1830 и 2110 граммов, а вес девочки составил 1850 граммов. Сейчас дети находятся под бдительным присмотром медиков и готовятся к выписке домой, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Согласно закону о социальном обеспечении семья тройни получит единовременное пособие в размере 3 млн тугриков (примерно 1053 доллара США) на каждого ребёнка. Это пособие доступно на детей в возрасте до трёх лет. Помимо получения детских пособий, если мать не работает, она может участвовать в программе «Оплачиваемая мать» до достижения трёхлетнего возраста ребёнка и получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в размере 50000 тугриков.



По информации центра развития здравоохранения Монголии, случаи рождения близнецов участились по сравнению с предыдущими годами.

