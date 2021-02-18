Семья получит пособие в размере 3 млн тугриков
Утром 17 февраля в роддоме аймака Ховд Монголии 30-летняя Б. Оюунгэрэл родила тройню: двух мальчиков и девочку. В её семье уже есть трое детей – это девочки-близняшки и сын. Теперь она является матерью шестерых детей.
Мальчики родились весом 1830 и 2110 граммов, а вес девочки составил 1850 граммов. Сейчас дети находятся под бдительным присмотром медиков и готовятся к выписке домой, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Согласно закону о социальном обеспечении семья тройни получит единовременное пособие в размере 3 млн тугриков (примерно 1053 доллара США) на каждого ребёнка. Это пособие доступно на детей в возрасте до трёх лет. Помимо получения детских пособий, если мать не работает, она может участвовать в программе «Оплачиваемая мать» до достижения трёхлетнего возраста ребёнка и получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в размере 50000 тугриков.
По информации центра развития здравоохранения Монголии, случаи рождения близнецов участились по сравнению с предыдущими годами.
В Монголии мать двойняшек родила тройню
Общество, Фото:
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