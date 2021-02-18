Уникальная установка в Бурятии поможет понять историю Вселенной

Учёные смогут исследовать информацию о процессах, энергия которых превышает миллиард солнц



На астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета (ИГУ) в Тункинской долине завершилось создание пилотного комплекса гамма-обсерватории TAIGA. Это уникальная установка, один из крупнейших и наиболее чувствительных инструментов для решения задач в области астрофизики высоких энергий, сообщили в пресс-службе ИГУ.



Учёные уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, её развитие и современное состояние, внесёт вклад в понимание фундаментальных законов природы, а возможно, станет началом Новой Физики, находящейся за пределами Стандартной модели.



— Пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA — это уникальная установка. Отличает её наличие разных типов детекторов, которые предназначены для исследования частиц, приходящих к нам из далекого космоса и несущих уникальную информацию о процессах, сопровождающихся выделением гигантской энергии. Это такие процессы, в которых за одну секунду может выделиться энергия, сопоставимая с тем её количеством, которое выделяет в год миллиард солнц. Мы уже успешно регистрируем потоки гамма-квантов, которые практически недоступны для исследования с помощью других установок, получаем уникальные результаты о многих астрофизических явлениях и проверяем принципиально новые методы и подходы для исследования космических частиц, - сообщил профессор, учёный ИГУ, соруководитель проекта TAIGA Николай Буднев.



Территория гамма-обсерватории занимает один квадратный километр. На этой площади расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации. Гамма-обсерватория в Тункинской долине вошла в число самых чувствительных и точных инструментов в мире для решения задач гамма-астрономии высоких энергий.



Развертывание запланированных в первоначальном плане детекторов пилотного комплекса гамма-обсерватории TAIGA завершено. Следующим шагом, по словам профессора Николая Буднева, должно стать создание установки в 10 квадратных километров и на большей высоте относительно уровня моря. Её возможным расположением могут стать верховья Тункинской долины или местность сразу за границей с Монголией. Последнее, считают учёные, по ряду характеристик и параметров гораздо предпочтительней.



— На данный момент мы имеем совместный российско-монгольский грант на подготовку проекта такой установки. Думаю, на его разработку уйдет два-три года, после этого мы сможем начать работу по развёртыванию новой гамма-обсерватории — по времени это займет порядка пяти-семи лет. Всё это достаточно реально, так как в проект заложены уникальные идеи, которые позволят иметь совершенно конкурентоспособную на мировом уровне установку. Ещё одним существенным нюансом, позволяющим говорить о реальности проекта, говорит невеликий по сравнению с другими крупными проектами объём необходимого финансирования, достигается это за счёт использования новых технологий и методик, - пояснил Николай Буднев.







