 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

Уникальная установка в Бурятии поможет понять историю Вселенной

Уникальная установка в Бурятии поможет понять историю Вселенной
Общество,  Фото:pixabay.com
Учёные смогут исследовать информацию о процессах, энергия которых превышает миллиард солнц

На астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета (ИГУ) в Тункинской долине завершилось создание пилотного комплекса гамма-обсерватории TAIGA. Это уникальная установка, один из крупнейших и наиболее чувствительных инструментов для решения задач в области астрофизики высоких энергий, сообщили в пресс-службе ИГУ.

Учёные уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, её развитие и современное состояние, внесёт вклад в понимание фундаментальных законов природы, а возможно, станет началом Новой Физики, находящейся за пределами Стандартной модели.

— Пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA — это уникальная установка. Отличает её наличие разных типов детекторов, которые предназначены для исследования частиц, приходящих к нам из далекого космоса и несущих уникальную информацию о процессах, сопровождающихся выделением гигантской энергии. Это такие процессы, в которых за одну секунду может выделиться энергия, сопоставимая с тем её количеством, которое выделяет в год миллиард солнц. Мы уже успешно регистрируем потоки гамма-квантов, которые практически недоступны для исследования с помощью других установок, получаем уникальные результаты о многих астрофизических явлениях и проверяем принципиально новые методы и подходы для исследования космических частиц, - сообщил профессор, учёный ИГУ, соруководитель проекта TAIGA Николай Буднев.

Территория гамма-обсерватории занимает один квадратный километр. На этой площади расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации. Гамма-обсерватория в Тункинской долине вошла в число самых чувствительных и точных инструментов в мире для решения задач гамма-астрономии высоких энергий.

Развертывание запланированных в первоначальном плане детекторов пилотного комплекса гамма-обсерватории TAIGA завершено. Следующим шагом, по словам профессора Николая Буднева, должно стать создание установки в 10 квадратных километров и на большей высоте относительно уровня моря. Её возможным расположением могут стать верховья Тункинской долины или местность сразу за границей с Монголией. Последнее, считают учёные, по ряду характеристик и параметров гораздо предпочтительней.

— На данный момент мы имеем совместный российско-монгольский грант на подготовку проекта такой установки. Думаю, на его разработку уйдет два-три года, после этого мы сможем начать работу по развёртыванию новой гамма-обсерватории — по времени это займет порядка пяти-семи лет. Всё это достаточно реально, так как в проект заложены уникальные идеи, которые позволят иметь совершенно конкурентоспособную на мировом уровне установку. Ещё одним существенным нюансом, позволяющим говорить о реальности проекта, говорит невеликий по сравнению с другими крупными проектами объём необходимого финансирования, достигается это за счёт использования новых технологий и методик, - пояснил Николай Буднев.



космос ученые
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области сотрудник ГИБДД спас замерзавших людей
В Иркутской области сотрудник ГИБДД спас замерзавших людей
Общество, 18.02.2021
Машина молодых людей сломалась на трассе в 40-градусный мороз
Уникальная установка в Бурятии поможет понять историю Вселенной
Уникальная установка в Бурятии поможет понять историю Вселенной
Общество, 18.02.2021
Учёные смогут исследовать информацию о процессах, энергия которых превышает миллиард солнц
В Бурятии у многодетных будет больше возможностей для выбора дат отпуска
В Бурятии у многодетных будет больше возможностей для выбора дат отпуска
Общество, 18.02.2021
В Бурятии зарегистрировано 24 816 многодетных семей

Артисты театра в Улан-Удэ поработают кассирами
Артисты театра в Улан-Удэ поработают кассирами
Общество, 18.02.2021
Традиционная акция проводится ежегодно
В Бурятии предупредили об угрозе схода лавин
В Бурятии предупредили об угрозе схода лавин
Общество, 18.02.2021
На севере Байкала лавиноопасно
Иркутские пожарные отметили День пельменей
Иркутские пожарные отметили День пельменей
Общество, 18.02.2021
Пожарные приготовили десятки пельменей
Выставка осинских художников открылась в Улан-Удэ
Выставка осинских художников открылась в Улан-Удэ
Общество, 18.02.2021
Выставка организована в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию Осинского района
В Улан-Удэ осуждённые приготовили шулэн, хушууры и боовы
В Улан-Удэ осуждённые приготовили шулэн, хушууры и боовы
Общество, 18.02.2021
Осуждённые женщины соревновались во «вкусном» конкурсе
В Улан-Удэ появится «аллея сакуры», но из миндаля
В Улан-Удэ появится «аллея сакуры», но из миндаля
Общество, 18.02.2021
Улан-удэнцев заверяют, что будет «как в Японии»
В Бурятии осуждённые сыграли в шахматы шатар
В Бурятии осуждённые сыграли в шахматы шатар
Общество, 18.02.2021
Осуждённые узнали, что в шахматах шатар совершенно другие правила
Коронавирус в Бурятии держится на устойчивом уровне
Коронавирус в Бурятии держится на устойчивом уровне
Общество, 18.02.2021
Общее число случаев заражения ковидом движется к 33 тысячам
В Улан-Удэ мужчина переползал дорогу по «зебре»
В Улан-Удэ мужчина переползал дорогу по «зебре»
Общество, 18.02.2021
Ползущего пешехода запечатлели на Левом берегу
Алиса Жамбалова выступит на чемпионате мира
Алиса Жамбалова выступит на чемпионате мира
Общество, 18.02.2021
Бурятская лыжница в третий раз в карьере отправится на чемпионат мира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^