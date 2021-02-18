В Бурятии зарегистрировано 24 816 многодетных семей
Третье, окончательное чтение прошли поправки в Трудовой кодекс, которые расширяют право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Информация об этом размещена на официальном сайте Государственной Думы.
- Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет, - говорится в пояснительной записке к документу.
В настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет.
- Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе, — отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике на 1 января 2021 года 24 816 многодетных семей, в которых воспитывается 78 302 ребёнка.
В Бурятии у многодетных будет больше возможностей для выбора дат отпуска
Общество, Фото:
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