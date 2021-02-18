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В Забайкалье пробегут снежный трейл

В Забайкалье пробегут снежный трейл
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены посоревнуются на трёх дистанциях

Кубок и региональные соревнования Забайкальского края по трейлраннингу «Забайкальский снежный трейл «Самопревосхождение» пройдёт в Чите 21 февраля. Старт соревнований на спортивной базе «Орбита» в 12:00, сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

- Участников соревнований ждут три дистанции длиной 21, 10 и пять километров, состязания пройдут в трёх возрастных группах. В настоящее время успешно прошли регистрацию уже 80 человек, - рассказали в федерации спортивного ориентирования Забайкальского края.

Регистрация участников открыта до 19 февраля. К участию на дистанцию пять километров не допускаются люди, имеющие спортивные разряды по лёгкой атлетике, спортивному ориентированию и лыжным гонкам.

Справка

Трейлраннинг – одна из молодых дисциплин лёгкой атлетики, бег по природному рельефу в рамках тренировки или соревнований. Согласно определению международной ассоциации трейлраннинга - это «пешее соревнование в природном окружении с возможными участками асфальта, но не более 20% от общей длины дистанции, с обязательной разметкой или опубликованным GPS треком трассы». Трейлы проводят по разнообразным ландшафтам - горы, лес, поля и пустыни.

Возрастное ограничение 0+
Забайкальский край трейлраннинг легкая атлетика кросс забег спорт
 
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