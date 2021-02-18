Традиционная акция проводится ежегодно
2 марта Государственный русский драматический театр имени Бестужева вновь проведет акцию «День театрального кассира». К профессиональному празднику в кассе театра в роли продавцов билетов выступят артисты, а зрителей ждут скидки.
2 марта с 13.00 до 17.00 в кассе театра в роли кассиров будут артисты Русского драмтеатра.
С 13.00 до 14.00 – Татьяна Белова, известная по ролям Вари в «Вишневом саде», Вики в «Жанне», Глэдис в «On, ona, okno, pokoinik». С 14.00 до 15.00 – молодой актер театра Роман Гаврилов, которого зрители в скором времени увидят в образе Бартли Маккормика в спектакле «Калека с острова Инишмаан». С 15.00 до 16.00 – Аннета Овчинникова, знакомая по постановкам: «Шведская семья» профессора Густафа» (Ребека), «Пьяные» (Лора), «Ричард III» (убийца, монашка). А с 16.00 до 17.00 – Иван Бузунов, в творческой копилке которого «Преступление и наказание» (Родион Раскольников), «Шведская семья» профессора Густафа» (Фрей), «Смерть Тарелкина» (музыкант) и многие другие.
День театрального кассира празднуется в первый понедельник марта. Впервые акция, посвященная профессиональному празднику, прошла в 2019 году. В этот день актеры пробуют себя в этой непростой роли, лично рассказывают о постановках и дарят скидки, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
Артисты театра в Улан-Удэ поработают кассирами
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