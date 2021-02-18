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В Бурятии миномётчики отрабатывают контрбатарейную стрельбу

В Бурятии миномётчики отрабатывают контрбатарейную стрельбу
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Огнём из «Саней» будут поражены имитации противотанковых орудий

Миномётные батареи мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в приграничном городе Кяхта в Бурятии, приступили к одному из самых сложных видов огня артиллерийских подразделений – контрбатарейной стрельбе.

- Особенностью проведения занятий стала отработка точного и быстрого выбора огневых позиций с учётом естественного рельефа местности, который скрывает подразделение от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

На этапе стрельбы командиры миномётных батарей осуществляют засечку выстрела артиллерийских систем противника с помощью станций разведки «Зоопарк». Затем, используя 120-мм осколочно-фугасные снаряды с воздушным взрывателем, сосредоточенным огнём из миномётов «Сани» поражают мишени, имитирующие противотанковые орудия условного противника.

- Также для усложнения выполнения огневых задач командирам батареей дают различные вводные, такие, как определение по облаку пыли и вспышкам выстрелов в тёмное время суток направления и дистанции до цели. Кроме того, миномётчики отрабатывают задачи артиллерийской поддержки танковых подразделений при ведении манёвренной обороны, - добавили в пресс-службе ВВО.

Тренировки проходят в рамках проведения плановой интенсивной боевой подготовки. В мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих и задействовано свыше 20 единиц боевой и специальной техники.
Бурятия ВВО Кяхта военные учения
 
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