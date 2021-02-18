В Забайкалье отловом собак займутся муниципальные власти

В крае принят закон об организации отлова и содержания безнадзорных животных



Муниципалитеты Забайкальского края будут наделены полномочиями по организации отлова и содержания безнадзорных животных. 17 февраля депутаты регионального парламента приняли законопроект в окончательном чтении. В силу он вступит через десять дней после дня его официального опубликования.



По словам руководителя региональной государственной ветеринарной службы Андрея Лима, являющегося разработчиком законопроекта, нормативным документом предлагается сократить период содержания животных без владельцев в приютах – с шести месяцев до двадцати дней. В течение двадцати дней отловленное животное будет идентифицировано, привито против бешенства, стерилизовано и возвращено в среду обитания. На эти цели планируется увеличить финансирование до 35,5 миллиона рублей.



Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщает, что проект местного закона разработан с целью соответствия регионального законодательства с федеральным. В указанном документе в качестве исполнителей мероприятий по отлову и содержанию животных будут привлечены индивидуальные предприниматели и юридические лица.

