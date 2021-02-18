 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

Ангарск станет площадкой областного Навруза

Ангарск станет площадкой областного Навруза
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе сформирована рабочая группа по подготовке к празднику

Площадкой для проведения Навруза в Иркутской области станет Ангарск. В этом году мероприятие назначено на 20 марта. Во время рабочего совещания, которое состоялось в мэрии 17 февраля, сформирована рабочая группа по подготовке к празднику.

Напомним, Навруз – праздник прихода весны у тюркских народов. Традиционно представители многих национальностей отмечают его в день весеннего равноденствия.

- Ангарск вышел с инициативой провести областной Навруз на своей территории. Поскольку здесь этот праздник всегда проходит ярко, красиво, масштабно, представители всех диаспор области дали согласие собраться именно в Ангарске, – рассказала начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

В рамках торжества в течение нескольких дней в марте пройдут мастер-классы, лекции, викторины, конкурсы. А завершится все 20 марта большим праздничным концертом в ДК «Нефтехимик». Как всегда, в фойе дворца культуры установят фото- и игровые зоны, будут организованы выставки национальных костюмов и многое другое. Мероприятие будет организовано с учётом эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

Возрастное ограничение 0+
Ангарск Иркутская область Праздники Навруз
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пенсионеры возобновляют занятия по скандинавской ходьбе
В Улан-Удэ пенсионеры возобновляют занятия по скандинавской ходьбе
Общество, 18.02.2021
Занятия проводятся в районе Верхней Берёзовки, Богородского, 113 квартала и Энергетика
В Бурятии миномётчики отрабатывают контрбатарейную стрельбу
В Бурятии миномётчики отрабатывают контрбатарейную стрельбу
Общество, 18.02.2021
Огнём из «Саней» будут поражены имитации противотанковых орудий
В Иркутске отменили «Байкальский разлом» и «Забеги русских троек»
В Иркутске отменили «Байкальский разлом» и «Забеги русских троек»
Общество, 18.02.2021
Отмена связана с запретом проезда по льду вне переправы всех видов транспорта
Глава Бурятии подарил нацбиблиотеке книгу
Глава Бурятии подарил нацбиблиотеке книгу
Общество, 18.02.2021
Ознакомиться с изданием могут все желающие
В Монголии мать двойняшек родила тройню
В Монголии мать двойняшек родила тройню
Общество, 18.02.2021
Семья получит пособие в размере 3 млн тугриков
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 18.02.2021
Участниками соревнований станут ветераны и любители
В Забайкалье отловом собак займутся муниципальные власти
В Забайкалье отловом собак займутся муниципальные власти
Общество, 18.02.2021
В крае принят закон об организации отлова и содержания безнадзорных животных
Александр Богомоев рискует «пролететь» мимо Олимпиады
Александр Богомоев рискует «пролететь» мимо Олимпиады
Общество, 18.02.2021
Александра Богомоева не оказалось в списке участников домашнего чемпионата России
Аэропорты Иркутска, Киренска и Усть-Кута включат в госпрограмму реконструкции
Аэропорты Иркутска, Киренска и Усть-Кута включат в госпрограмму реконструкции
Общество, 18.02.2021
Росавиация поддержит модернизацию инфраструктуры региональных аэропортов
Гимнастки Бурятии стали призёрами чемпионате ДФО
Гимнастки Бурятии стали призёрами чемпионате ДФО
Общество, 18.02.2021
Сборная республики выиграла «бронзу» в командном зачёте
Артистка театра «Байкал» сняла клип на льду Байкала
Артистка театра «Байкал» сняла клип на льду Байкала
Общество, 18.02.2021
Клип снят на народную песню, которая отражает весёлый нрав бурятского народа
В Бурятии установили прожиточные минимумы на 2021 год
В Бурятии установили прожиточные минимумы на 2021 год
Общество, 18.02.2021
Для трудоспособного населения его размер составил 13298 рублей
КПП на границе с Бурятией возобновит работу 23 февраля
КПП на границе с Бурятией возобновит работу 23 февраля
Общество, 18.02.2021
Пункт пропуска «Алтанбулаг» в Монголии откроют для движения грузовых транспортных средств
В Иркутском районе водитель внедорожника помог застрявшей «скорой»
В Иркутском районе водитель внедорожника помог застрявшей «скорой»
Общество, 18.02.2021
«Скорая» не могла выехать из-за снежного наката
Министр спорта России откроет в Улан-Удэ лукодром
Министр спорта России откроет в Улан-Удэ лукодром
Общество, 18.02.2021
Олега Матыцина ждёт насыщенная программа визита в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^