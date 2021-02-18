Ангарск станет площадкой областного Навруза

В городе сформирована рабочая группа по подготовке к празднику



Площадкой для проведения Навруза в Иркутской области станет Ангарск. В этом году мероприятие назначено на 20 марта. Во время рабочего совещания, которое состоялось в мэрии 17 февраля, сформирована рабочая группа по подготовке к празднику.



Напомним, Навруз – праздник прихода весны у тюркских народов. Традиционно представители многих национальностей отмечают его в день весеннего равноденствия.



- Ангарск вышел с инициативой провести областной Навруз на своей территории. Поскольку здесь этот праздник всегда проходит ярко, красиво, масштабно, представители всех диаспор области дали согласие собраться именно в Ангарске, – рассказала начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.



В рамках торжества в течение нескольких дней в марте пройдут мастер-классы, лекции, викторины, конкурсы. А завершится все 20 марта большим праздничным концертом в ДК «Нефтехимик». Как всегда, в фойе дворца культуры установят фото- и игровые зоны, будут организованы выставки национальных костюмов и многое другое. Мероприятие будет организовано с учётом эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.



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