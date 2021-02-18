В Улан-Удэ осуждённые приготовили шулэн, хушууры и боовы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осуждённые женщины соревновались во «вкусном» конкурсе



В честь празднования Белого месяца в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл кулинарный конкурс. Осуждённые соревновались в приготовлении блюд бурятской кухни.



Женщины представили различные блюда: буузы, хушууры, шулэн, боовы.



Членов жюри осуждённые встречали в традиционных бурятских костюмах с хадаками, пели песни, рассказывали стихотворения и читали благопожелания, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Также осуждённые поделились секретами приготовления бурятских блюд.





