Осуждённые женщины соревновались во «вкусном» конкурсе
В честь празднования Белого месяца в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл кулинарный конкурс. Осуждённые соревновались в приготовлении блюд бурятской кухни.
Женщины представили различные блюда: буузы, хушууры, шулэн, боовы.
Членов жюри осуждённые встречали в традиционных бурятских костюмах с хадаками, пели песни, рассказывали стихотворения и читали благопожелания, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Также осуждённые поделились секретами приготовления бурятских блюд.
В Улан-Удэ осуждённые приготовили шулэн, хушууры и боовы
Общество, Фото:
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