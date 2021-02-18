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В Улан-Удэ осуждённые приготовили шулэн, хушууры и боовы

В Улан-Удэ осуждённые приготовили шулэн, хушууры и боовы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осуждённые женщины соревновались во «вкусном» конкурсе

В честь празднования Белого месяца в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл кулинарный конкурс. Осуждённые соревновались в приготовлении блюд бурятской кухни.

Женщины представили различные блюда: буузы, хушууры, шулэн, боовы.

Членов жюри осуждённые встречали в традиционных бурятских костюмах с хадаками, пели песни, рассказывали стихотворения и читали благопожелания, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Также осуждённые поделились секретами приготовления бурятских блюд.


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