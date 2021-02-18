Школьники приехали в Бурятию на каникулы
В Бурятии в Забайкальском национальном парке на кордоне Монахово выстроилась очередь из желающих покормить птиц. В ФГУП «Заповедное Подлеморье» заявляют, что никогда таких очередей к кормушке не было.
Школьники Предуниверсария МАИ (школы для учеников 8-11 классов при Московском авиационном институте) провели байкальские каникулы в которых совмещена учёба и отдых.
- Ребята вместе с преподавателями изучают природу, людей региона историю, религию, этнографию и кухню. Открывают Россию, Бурятию и Байкал, - рассказала в ФГУП «Заповедное Подлеморье».
В Забайкальском национальном парке школьники посетили обзорную площадку, острова и гроты залива, увидели наплески, сокуи и чистый байкальский лёд.
Московские школьники выстроились в очередь к кормушке на Байкале
Общество, Фото:
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