Московские школьники выстроились в очередь к кормушке на Байкале

Школьники приехали в Бурятию на каникулы



В Бурятии в Забайкальском национальном парке на кордоне Монахово выстроилась очередь из желающих покормить птиц. В ФГУП «Заповедное Подлеморье» заявляют, что никогда таких очередей к кормушке не было.



Школьники Предуниверсария МАИ (школы для учеников 8-11 классов при Московском авиационном институте) провели байкальские каникулы в которых совмещена учёба и отдых.



- Ребята вместе с преподавателями изучают природу, людей региона историю, религию, этнографию и кухню. Открывают Россию, Бурятию и Байкал, - рассказала в ФГУП «Заповедное Подлеморье».



В Забайкальском национальном парке школьники посетили обзорную площадку, острова и гроты залива, увидели наплески, сокуи и чистый байкальский лёд.





