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Московские школьники выстроились в очередь к кормушке на Байкале

Московские школьники выстроились в очередь к кормушке на Байкале
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Школьники приехали в Бурятию на каникулы

В Бурятии в Забайкальском национальном парке на кордоне Монахово выстроилась очередь из желающих покормить птиц. В ФГУП «Заповедное Подлеморье» заявляют, что никогда таких очередей к кормушке не было.

Школьники Предуниверсария МАИ (школы для учеников 8-11 классов при Московском авиационном институте) провели байкальские каникулы в которых совмещена учёба и отдых.

- Ребята вместе с преподавателями изучают природу, людей региона историю, религию, этнографию и кухню. Открывают Россию, Бурятию и Байкал, - рассказала в ФГУП «Заповедное Подлеморье».

В Забайкальском национальном парке школьники посетили обзорную площадку, острова и гроты залива, увидели наплески, сокуи и чистый байкальский лёд.


птицы Байкал национальный парк
 
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