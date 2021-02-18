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Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике

Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участниками соревнований станут ветераны и любители

В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» с 21 по 22 февраля пройдёт открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей. Предварительные заявки подали более 100 участников от Владивостока до Новосибирска.

- На соревнования в Иркутск приедут спортсмены из Владивостока, Благовещенска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Барнаула, Новосибирска, а также будут участвовать легкоатлеты из различных муниципальных образований Приангарья. На турнире будет применяться электронная система ведения протоколов и хронометража. Стоит отметить, что мы стали первыми в России применять электронную систему хронометража на ветеранских соревнованиях, - отметил президент федерации ветеранов лёгкой атлетики Иркутской области Дмитрий Беликов.

К участию в чемпионате в группе ветеранов допускаются мужчины и женщины от 30 лет и старше, среди любителей – спортсмены младше 30 лет. Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 года, 75 лет и старше. Программа турнира предусматривает бег на 60 метров с барьерами, на 60, 200, 400, 1500, 3000 метров, спортивную ходьбу 3000 метров, эстафету 4х200 метров, прыжки с шестом, в высоту и длину, толкание ядра.

Как рассказал Дмитрий Беликов, ожидается, что в турнире примут участие чемпионы Европы и мира среди ветеранов. Открытие зимнего чемпионата Сибири и Дальнего Востока состоится 21 февраля в 14:45, затем начнутся соревнования. 22 февраля начало – в 9:00 часов, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

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