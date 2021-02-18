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В Улан-Удэ появится «аллея сакуры», но из миндаля

В Улан-Удэ появится «аллея сакуры», но из миндаля
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Улан-удэнцев заверяют, что будет «как в Японии»

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своих страницах в соцсетях написал, что в городе впервые высадят саженцы миндаля. 50 саженцев посадят в центре, на улице Ербанова, вблизи Дома быта.

В комитете городского хозяйства, в свою очередь, заявили, что это «будет аллея сакуры, как в Японии».

- В конце марта в Японии начинает цвести сакура, и ежегодно тысячи туристов отправляются туда именно для того, чтобы посмотреть на распускающиеся бутоны японской вишни. В прошлом году вся Бурятия любовалась цветущей сакурой - на самом деле это луизеания или миндаль трёхлопастный - возле 10-го корпуса ВСГУТУ. А в этом году администрация города посадит 50 таких луизеаний в центре Улан-Удэ возле лестницы у Дома быта, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Луизеания или миндаль трёхлопастный во время цветения обрастает розовыми цветочками и похож на японскую сакуру, поэтому обыватель их с лёгкостью спутает.

В целом за 2021 год появятся порядка 90 новых «зелёных зон» в Улан-Удэ. На городской набережной обещают посадить сразу тысячу яблонь.

Справка:

Луизеания – красивый цветущий кустарник родом из Северного Китая. Невысокий декоративно цветущий многолетний косточковый кустарник листопадного типа. Высота раскидистого, многоствольного кустарника не более 3 м, зависит от климатической зоны выращивания. Крона шаровидная, побеги торчащие темно-серые. Луизеания трёхлопастная получила своё название из-за характерной формы листовой пластины – одна лопасть на кончике листа, две – по бокам.

Во время цветения ветки кустарника луизеании плотно, обильно покрываются цветками 1,5-2,5 см в диаметре. Расцветка лепестков варьируется от бледно-розового до малинового, у цветков множество тычинок и один пестик. Цветки сгруппированы попарно, у природных видов цветки простые, у сортов — махровые. Обилие цветков наблюдается на молодых ветвях, на старых покрытие цветками не такое густое и плотное. Цветение начинается в мае и продолжается до 2-2,5 недель, после чего лепестки осыпаются на землю и начинают распускаться листья.

Светолюбивое, теплолюбивое, морозостойкое растение. Куст способен перенести умеренно морозную многоснежную зиму. Если в течение холодного периода года колебания температуры большие, они могут сильно навредить кусту. При очень сильных и продолжительных морозах могут пострадать побеги и корневая шейка. Для сохранения луизеании, особенно в средней полосе, её рекомендуют укрывать на зиму.
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