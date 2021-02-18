В Иркутске отменили «Байкальский разлом» и «Забеги русских троек»

Отмена связана с запретом проезда по льду вне переправы всех видов транспорта



На выездном рабочем совещании администрации Иркутска и ГУ МЧС России по Иркутской области принято решение об отмене фестиваля экстремальных видов спорта «Байкальский разлом» и «Забегов русских троек».



Отмена связана с изменениями в правилах охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области. Новые правила дополнены запретом проезда по льду водоёмов вне ледовой переправы для всех видов транспортных средств, за исключением специальной техники, предназначенной для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Ранее запрет проезда по льду был установлен только для автомобильного транспорта.



Администрация города обратится в правительство Иркутской области с просьбой пересмотреть данное решение и внести уточнения в правила охраны жизни людей на водных объектах, которые позволят проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия с участием автотранспортных средств в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



Справка



«Байкальский разлом» – фестиваль экстремальных видов спорта на льду. В этом году он должен был стартовать в четвёртый раз. «Забеги русских троек» – ежегодное мероприятие на призы мэра Иркутска. В прошлом году посмотреть на забеги пришло около 2 тысяч горожан. Для них провели конкурсы и подготовили фотозону, обеспечили дополнительные парковочные места. Оба мероприятия были запланированы в феврале на льду Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара».

