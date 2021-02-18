В Бурятии осуждённые сыграли в шахматы шатар

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые узнали, что в шахматах шатар совершенно другие правила



Осуждённым лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся люди с туберкулёзом) рассказали о бурятских шахматах шатар. Мероприятие провели учителя школы при исправительном учреждении, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Осуждённые узнали о том, что традиционные бурятские шахматы, отличаются от международных шахмат рядом правил. Например, у фигур другие названия, по-другому ходят пешки и ферзь, нет рокировки, для мата и шаха совсем другие условия.



После теоретической части осуждённые попробовали применить полученные знания на практике.





