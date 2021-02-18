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В Бурятии осуждённые сыграли в шахматы шатар

В Бурятии осуждённые сыграли в шахматы шатар
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые узнали, что в шахматах шатар совершенно другие правила

Осуждённым лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся люди с туберкулёзом) рассказали о бурятских шахматах шатар. Мероприятие провели учителя школы при исправительном учреждении, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Осуждённые узнали о том, что традиционные бурятские шахматы, отличаются от международных шахмат рядом правил. Например, у фигур другие названия, по-другому ходят пешки и ферзь, нет рокировки, для мата и шаха совсем другие условия.

После теоретической части осуждённые попробовали применить полученные знания на практике.


осужденные национальные виды спорта
 
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