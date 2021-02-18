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Глава Бурятии подарил нацбиблиотеке книгу

Глава Бурятии подарил нацбиблиотеке книгу
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
Ознакомиться с изданием могут все желающие

В дни празднования Белого месяца глава Бурятии Алексей Цыденов передал в фонд национальной библиотеки республики книгу «Танка. Искусство философии, медитации и йоги».

Издание вышло в свет в 2020 году. Книгу выпустил художник из Бурятии Николай Дудко, работающий в технике буддийского религиозного искусства более 30 лет. На страницах альбома опубликованы репродукции танка с сопровождающими пояснениями. Предисловие к книге было написано Далай-ламой XIV.

Подарок главы Бурятии войдёт в фонд национальной библиотеки. Познакомиться с изданием все желающие смогут в зале литературы по культуре и искусству, сообщает пресс-служба библиотеки.
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