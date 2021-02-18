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Коронавирус в Бурятии держится на устойчивом уровне

Коронавирус в Бурятии держится на устойчивом уровне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения ковидом движется к 33 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 18 февраля общее число случаев заражения COVID-19 достигло 32 705 с начала пандемии. Из них 54% (17 281 случаев инфицирования) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки коронавирус выявили у 105 человек. Из них 78 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость держится на том же уровне, что и в последние дни. Так, днём ранее суточный прирост был 102 новых больных, до этого +100, +102, +105, +105 и т.д.

С начала пандемии выздоровели 30 288 человек, или 92%. В том числе накануне вылечились 162 пациента.

Умерли за сутки, как и днём ранее, двое пациентов. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 697 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня лечатся 738 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 493. В отделениях реанимации находится 81 пациент (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65-ти – 24).

Занятость коечного фонда составляет 57 %.

Амбулаторное лечение проходят 982 пациента с коронавирусом, наблюдается 133 человек.

Круг контактных лиц составляет 1434 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ «Мэргэн» пытался оспорить штраф за банкет, проведённый в период действия ограничительных мероприятий.

В Бурятии оштрафовали маршрутчика автобуса «Иркутск – Улан-Удэ» за отсутствие маски.





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