В этнографическом музее отметят День защитника Отечества
В Улан-Удэ 21 и 22 февраля для будущих защитников отечества пройдут соревнования под названием «Молодецкие игры». Бегать, прыгать и забавляться в этнографическом музее народов Забайкалья помогут сказочные герои царевичи и их друзья.
Также в музее 21 февраля пройдёт выставка военного обмундирования и снаряжения, организованная совместно с общевойсковым объединением министерства обороны. А с 20 по 22 февраля посетителей угостят солдатской кашей из военно-полевой кухни. Мероприятия посвящены Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба этнографического музея.
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В Улан-Удэ проведут «Молодецкие игры»
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