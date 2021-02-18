В Улан-Удэ проведут «Молодецкие игры»

Общество, Фото: пресс-служба этнографического музея

В этнографическом музее отметят День защитника Отечества



В Улан-Удэ 21 и 22 февраля для будущих защитников отечества пройдут соревнования под названием «Молодецкие игры». Бегать, прыгать и забавляться в этнографическом музее народов Забайкалья помогут сказочные герои царевичи и их друзья.



Также в музее 21 февраля пройдёт выставка военного обмундирования и снаряжения, организованная совместно с общевойсковым объединением министерства обороны. А с 20 по 22 февраля посетителей угостят солдатской кашей из военно-полевой кухни. Мероприятия посвящены Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба этнографического музея.



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