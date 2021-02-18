Гимнастки Бурятии стали призёрами чемпионате ДФО

Сборная республики выиграла «бронзу» в командном зачёте



С 8 по 11 февраля во Владивостоке проходил чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие спортсменки из Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краёв, Сахалинской и Магаданской областей. На чемпионате гимнастки выступали по программе мастеров спорта. Комплект медалей разыгрывался в личном зачёте и групповых упражнениях.



По результатам соревнований сборная команда Бурятия завоевала «бронзу» в командном зачёте. На первом месте – команда Хабаровского края, «серебро» в командном зачёте досталось гимнасткам Приморья.



- Для сборной Бурятии это очень хороший результат. Приятно «вернуться в строй» после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса с медалью. Итогами выступлений довольны и тренеры, и гимнастки. Все вложили очень много сил в подготовку к этим соревнованиям, - рассказала руководитель федерации художественной гимнастики республики Елена Синицына.



По итогам чемпионата лучшие гимнастки Дальнего Востока будут отобраны для участия в чемпионате России, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

