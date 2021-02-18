Занятия проводятся в районе Верхней Берёзовки, Богородского, 113 квартала и Энергетика
В Улан-Удэ для пенсионеров возобновлены занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе. Для этого подобраны спортивные площадки, парковые зоны, скверы и дворовые территории, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Занятия проводятся инструкторами университета третьего возраста при управлении соцзащиты Улан-Удэ совместно с городским советом ветеранов. Местами оздоровительных прогулок станут район Верхней Берёзовки, остров Богородский, тропа «Юбилейная» в 113 квартале и микрорайон Энергетик. Желающие могут присоединиться к занятиям в удобном для себя районе.
Напомним, что для активных пенсионеров республики возможность личного общения всегда была одной из главных потребностей. До пандемии в Улан-Удэ только скандинавской ходьбой занимались порядка 3000 человек. Однако почти год они оставались дома, чтобы не подвергать себя риску заражения.
- По мере ослабления ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, возобновят работу все факультеты университетов третьего возраста в Улан-Удэ и районах республики, - добавила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
В Улан-Удэ пенсионеры возобновляют занятия по скандинавской ходьбе
Общество, Фото:
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