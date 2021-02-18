В Улан-Удэ пенсионеры возобновляют занятия по скандинавской ходьбе

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Занятия проводятся в районе Верхней Берёзовки, Богородского, 113 квартала и Энергетика



В Улан-Удэ для пенсионеров возобновлены занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе. Для этого подобраны спортивные площадки, парковые зоны, скверы и дворовые территории, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



Занятия проводятся инструкторами университета третьего возраста при управлении соцзащиты Улан-Удэ совместно с городским советом ветеранов. Местами оздоровительных прогулок станут район Верхней Берёзовки, остров Богородский, тропа «Юбилейная» в 113 квартале и микрорайон Энергетик. Желающие могут присоединиться к занятиям в удобном для себя районе.



Напомним, что для активных пенсионеров республики возможность личного общения всегда была одной из главных потребностей. До пандемии в Улан-Удэ только скандинавской ходьбой занимались порядка 3000 человек. Однако почти год они оставались дома, чтобы не подвергать себя риску заражения.



- По мере ослабления ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, возобновят работу все факультеты университетов третьего возраста в Улан-Удэ и районах республики, - добавила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

