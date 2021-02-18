Ползущего пешехода запечатлели на Левом берегу
Бурятский блогер-аварком, с почти десятитысячной аудиторией в Instagram, Батыр Артыков на своей странице выложил видео, как мужчина переползает дорогу по «зебре». Судя по всему, видео было записано на Левом берегу неподалёку от автобусной остановки «КПП».
- Бухой, или под чем-то, или на спор, или просто жить надоело. В общем, так много вопросов и так мало ответов. Мы не знаем, что это такое, - написал Батыр Артыков.
Пешеходный переход в том месте регулируемый, но мужчине это не помешало ползти на «красный». Ожидавшая зелёного сигнала светофора женщина также снимала происходящее. Видео репостнул Instagram-паблик «ves_ulan_ude». Пользователей возмутило, что очевидцы начали снимать мужчину, вместо того, чтобы помочь ему.
«Все снимают, смеются, а человеку так и никто не помог. Печально», «У него что-то с ногами нужно было помочь», «Вот именно, нет, чтобы помочь. Снимают все, куда мир катиться не пойму», - написали пользователи.
Но есть те, кто отнёсся к происходящему с юмором.
«Мужик в прошлой жизни гусеницей был», «В карты проиграл», «Зато не запнётся и не поскользнётся», «Прививку поставили», «Так он плывёт, а не ползёт».
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в центре Улан-Удэ две девушки расселись прямо на проезжей части. Чуть ранее на улице Смолина мужчина купался в луже на дороге.
В Улан-Удэ мужчина переползал дорогу по «зебре»
Общество, Фото:
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