Девушке снова пришла открытка со словами поддержки из Шотландии
Искусанной собаками улан-удэнке разрешили ненадолго вставать. Об этом сообщили её родственники в социальной сети.
- По-прежнему нельзя поворачиваться, лежать можно только на спине. Тяжело, конечно, в одном положении, но это непременное условие реабилитации! – отмечают её близкие.
Ещё одну открытку отправили девушке из Шотландии. Как сообщал «Байкал-Daily», пострадавшей от собак улан-удэнке в начале февраля пришла открытка из Шотландии.
- Йодик благополучно добрался до хозяйки, кстати. Таня очень рада! Ещё одна весточка прилетела от шотландских друзей. Благодарим нашу подписчицу, что сообщила о письме для Танюши, которое лежало в почтовом отделении, - заключают родные жительницы столицы Бурятии.
Нападение произошло 23 декабря 2020 года в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки едва не растерзали заживо 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо, а также другие части тела.
После пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме. Затем её транспортировали в Москву, сейчас ей проводятся операции.
Пострадавшей от собак улан-удэнке разрешили вставать
Общество, Фото:
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