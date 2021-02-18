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Улан-удэнец задолжал по алиментам более полумиллиона

Улан-удэнец задолжал по алиментам более полумиллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Многодетный отец получил условный срок

Улан-удэнец обязан был выплачивать алименты в пользу бывшей супруги на содержание троих детей в размере 1/2 части всех видов заработка ежемесячно, до достижения ими совершеннолетия.

За неуплату алиментов мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

- Судом установлено, что подсудимый не исполнял свои алиментные обязательства, иную материальную помощь в содержании своих несовершеннолетних детей не оказывал, мер к трудоустройству не предпринимал, в центр занятости населения для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы и постановки на учёт в качестве безработного гражданина не обращался, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

Фактическая задолженность подсудимого по алиментам составила более 650 тысяч рублей.

В судебном заседании отец-должник вину признал, в содеянном раскаялся.

Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.
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