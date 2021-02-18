Улан-удэнец задолжал по алиментам более полумиллиона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Многодетный отец получил условный срок



Улан-удэнец обязан был выплачивать алименты в пользу бывшей супруги на содержание троих детей в размере 1/2 части всех видов заработка ежемесячно, до достижения ими совершеннолетия.



За неуплату алиментов мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.



- Судом установлено, что подсудимый не исполнял свои алиментные обязательства, иную материальную помощь в содержании своих несовершеннолетних детей не оказывал, мер к трудоустройству не предпринимал, в центр занятости населения для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы и постановки на учёт в качестве безработного гражданина не обращался, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.



Фактическая задолженность подсудимого по алиментам составила более 650 тысяч рублей.



В судебном заседании отец-должник вину признал, в содеянном раскаялся.



Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.

