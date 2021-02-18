Многодетный отец получил условный срок
Улан-удэнец обязан был выплачивать алименты в пользу бывшей супруги на содержание троих детей в размере 1/2 части всех видов заработка ежемесячно, до достижения ими совершеннолетия.
За неуплату алиментов мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.
- Судом установлено, что подсудимый не исполнял свои алиментные обязательства, иную материальную помощь в содержании своих несовершеннолетних детей не оказывал, мер к трудоустройству не предпринимал, в центр занятости населения для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы и постановки на учёт в качестве безработного гражданина не обращался, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Фактическая задолженность подсудимого по алиментам составила более 650 тысяч рублей.
В судебном заседании отец-должник вину признал, в содеянном раскаялся.
Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнец задолжал по алиментам более полумиллиона
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суд удовлетворил иск прокуратуры
Девушке снова пришла открытка со словами поддержки из Шотландии
Многодетный отец получил условный срок
Мужчина раскаялся в содеянном
Женщина не явилась на запланированное мероприятие
В прокуратуре проанализированы состояние и динамика преступности
В дело вмешалась прокуратура
Парень купил удостоверение через интернет
Мужчина не смог вовремя покинуть страну
Соревнования состоятся с 17 по 22 марта в Ольхонском районе
Сюжетом для передачи станет история Ивана Анненкова и Полины Гёбль
Служба крови Бурятии организует рабочую субботу
По югу Бурятии ожидается до +5
Общество, 17.02.2021
Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества
Общество, 17.02.2021
В рамках соревнований состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе