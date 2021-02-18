В Улан-Удэ вора приговорили к обязательным работам

Мужчина раскаялся в содеянном



В декабре 2020 года улан-удэнец украл из чужой квартиры имущество и 17 500 рублей.



В судебном заседании мужчина вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном.



Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ он признан виновным в краже и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.



- При назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание подсудимым своей вины в совершении данного преступления, как в ходе следствия, так и в судебном заседании, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путём дачи подробных признательных показаний по обстоятельствам его совершения, молодой возраст, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, возмещение ущерба потерпевшему, - уточнили пресс-службе суда.



Приговор не вступил в законную силу.





